Гройсман представил первую десятку своей партии (фото)
14:44, 07 июня 2019Выборы 2019
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Об этом он сообщил во время первого съезда партии.
Гройсман объявил первую десятку своей партии \ фото УНИАН
Премьер-министр Владимир Гройсман представил первую десятку своей партии "Украинская стратегия Гройсмана".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первого съезда партии.
Так, в первую десятку вошли министр образования и науки Лилия Гриневич;
первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова;
министр Кабинета министров Александр Саенко;
министр культуры Евгений Нищук;
министр юстиции Павел Петренко;
народный депутат Андрей Тетерев;
секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский;
В первую десятку вошли несколько действующих министров / УНІАН
народный депутат Виктор Еленский;
экс-заместитель главы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко.
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