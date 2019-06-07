Гройсман представил первую десятку своей партии (фото)

Об этом он сообщил во время первого съезда партии.

Премьер-министр Владимир Гройсман представил первую десятку своей партии "Украинская стратегия Гройсмана".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первого съезда партии.

Так, в первую десятку вошли министр образования и науки Лилия Гриневич;

первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова;

министр Кабинета министров Александр Саенко;

министр культуры Евгений Нищук;

министр юстиции Павел Петренко;

народный депутат Андрей Тетерев;

секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский;

народный депутат Виктор Еленский;

экс-заместитель главы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко.