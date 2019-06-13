СБУ задержала агента ФСБ, заложившего взрывчатку на объекте "Харьковводоканала"

Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с УСБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры завербованным ФСБ РФ диверсантом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеДвух российских ГРУшников заочно осудили в Черногории за подготовку госпереворота

Отмечается, что оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ «А» задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в поселке Краснопавловка.

По словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г.Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

«Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ в Мариуполе.