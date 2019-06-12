В подвале житомирской многоэтажки полиция нашла гранату, детонаторы и около 70 патронов

На месте происшествия работали оперативники с кинологами.

В подвале житомирской многоэтажки полиция после эвакуации людей нашла гранату, запал и взрыватель к ней, электродетонаторы и около 70 разнокалиберных патронов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, сегодня в ходе многочасового обследования жилого дома специалисты взрывотехнической службы ГУНП нашли и изъяли в одном из помещений гранату, электродетонаторы и патроны. Начато уголовное производство.

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"Работники взрывотехнической службы ГУНП вместе с кинологами, применяя служебных собак и специальные технические средства, в течение нескольких часов тщательно проверяли все помещения здания и территорию вокруг него. В результате в одном из подвальных помещений, которое оборудовано под спортивный зал и принадлежит житомирянину, 1966 г.р., полицейские изъяли гранату РГД, запал и взрыватель к ней, электродетонаторы и около 70 разнокалиберных патронов", - уточнили правоохранители.

Предварительная правовая квалификация события – ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства начаты соответствующие проверки относительно происхождения и цели хранения боеприпасов.

За подобные противоправные действия действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.