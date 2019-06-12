Под Николаевом перевернулся санитарный микроавтобус: один погиб, четверо пострадали

66-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace, по предварительным данным, не справился с управлением.

На Николаевщине перевернулся санитарный микроавтобус Toyota Hiace, в результате чего погиб водитель, еще четверо пассажиров получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте такжеСорвались в горную реку: на Закарпатье в ДТП погибли пятеро лесорубов

ДТП произошло в среду, 12 июня, около 16:05 на 124 км автодороги «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» неподалеку с. Половинки Березанского района.

66-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а четверо пассажиров получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть или причинивше тяжелое телесное повреждение».

Сейчас на месте совершения дорожно-транспортного происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.