В ночь на воскресенье, 9 июня, в Житомире тушили пожар на предприятии.

В ночь на воскресенье, 9 июня, в Житомире тушили пожар на предприятии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 9 июня в 00:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в кирпичном производственном здании, принадлежащем ООО «Золотой Каравай» в г. Житомир. Работницы с соседнего цеха почувствовали едкий запах дыма и сразу позвали охрану. Охранник вызвал спасателей, а в это время персонал покинул помещение. Уже на месте пожарные выяснили, что пожар возник в подсобном помещении. Там горели мебель и оборудование.

Силами бойцов ГСЧС в 00:50 пожар был локализован, а в 01:13 ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных нет. Огонь успел уничтожить подсобное помещение. Дальнейшего распространения пламени производственной зданием спасатели не допустили.

Всего к ликвидации чрезвычайного происшествия привлекались 11 человек личного состава на 2 пожарных автомобилях. Причину пожара устанавливают специалисты.