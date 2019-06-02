Под Львовом мужчина упал с воздушного шара и разбился насмерть

Правоохранители установили личность аэронавта – 47-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района Львовщины.

На Львовщине мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21.00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранители установили личность аэронавта - 47-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района Львовской области. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине 5-летнего мальчика насмерть завалило стройматериалами во дворе.