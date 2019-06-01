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На Ривненщине 5-летнего мальчика насмерть завалило стройматериалами во дворе

14:08, 01 июня 2019
Происшествия
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На Ривненщине ребенка завалило пеноблоками / фото pp-budpostach.com.ua

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, ребенок погиб 31 мая в селе Большие Цепцевичи Владимирецкого района.

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Пятилетний мальчик играл в собственном дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них и, когда зацепился руками, пеноблоки упали и привалили его.

«Малолетнего немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика. Во время оперативного вмешательства он скончался», - отметили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой «бытовой несчастный случай»).

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Николаевской области на свалке погиб 9-летний мальчик.

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Теги: #смерть#ребенок#Ривненщина