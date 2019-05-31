На Волыни в квартире нашли мумию мужчины, которая пролежала там более года

Все это время жители многоквартирного дома не обращали внимания на отсутствие соседа.

В городе Владимире-Волынском Волынской области в одном из многоквартирных домов обнаружено тело мужчины, которое пролежало в квартире больше года.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал начальник Владимир-Волынского отдела полиции, полковник полиции Михаил Бобик.

По его словам, 29 мая около 09.00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире многоквартирного дома на улице Гайдамакской обнаружено тело мужчины, 1961 года рождения.

«Об исчезновении брата заявила его сестра, которая пришла утром в помещение и увидела его труп. Полиция на месте происшествия обнаружила мумифицированное тело мужчины с выраженными гнилостными формами. При осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу », - рассказал Бобик.

В то же время, как пишут местные СМИ, последний раз женщина, которая работала все это время в Италии, общалась с братом в январе 2018 года. После этого связь между ними оборвалась. Мужчина нигде не работал, некоторое время жил с сожительницей.

Все это время жители многоквартирного дома не обращали внимания на отсутствие своего соседа и не обращались в полицию.