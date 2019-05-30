ГБР расследует обстоятельства падения вертолета Ми-8 на Ривненщине
Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства падения вертолета Ми-8 в Ривненской области, который упал этой ночью.
Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в теруправлении ГБР Хмельницкой области, добавив, что сейчас руководство ведомства находится на месте трагедии.
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Уголовное производство открыто по ст. 416 УК (“Нарушение правил полетов”).
По предварительной информации, в воинской части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск) происходили плановые летные учения “день-ночь”. Во время полета вблизи села Сестрятин Ривненской области, на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным причинам упал.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ривненского гарнизона.