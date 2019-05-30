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Появились первые подробности катастрофы Ми-8 в Ривненской области

08:42, 30 мая 2019
Происшествия
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Вертолет разбился ночью / фото militarizm.livejournal.com

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Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники, после этого вертолет загорелся. Принятыми мерами 30 мая в 01:00 пожар ликвидирован.

Как сообщалось,  в результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Теги: #пожар#катастрофа#вертолет#падение Ми-8