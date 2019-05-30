Появились первые подробности катастрофы Ми-8 в Ривненской области

Около 01:00 пожар был ликвидирован.

Поздно вечером в среду, 29 мая, разбился военный вертолет Ми-8. Он совершил аварийную посадку во время планового учебного полета.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники, после этого вертолет загорелся. Принятыми мерами 30 мая в 01:00 пожар ликвидирован.

Как сообщалось, в результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.