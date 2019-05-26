Кличко проинспектировал треснувший стеклянный мост в Киеве (видео)

По его словам, поврежденные элементы будут заменены в течение суток.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденное стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в столице и пообещал восстановить его в течение суток.

Об этом он написал в своем Facebook. "Был со специалистами на нашем новом мосту. С того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное - каленое стекло - не пострадало", - заявил Кличко.

По его словам, поврежденные элементы будут заменены в течение суток.

"Больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 26 мая, заявил, что несколько часов тому назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что «подобные диверсии - криминал, и они будут иметь жесткий ответ». 25 мая Кличко открыл новый длиной почти 212 метров пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Мост построен из бетона и стекла.