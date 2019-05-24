Пела в честь оккупации Крыма: в Одессе активисты пригрозили сорвать концерт российской звезды

В соцсетях появился анонс мероприятия под названием: «Одесса против путинской фанатки Темниковой». Активисты призывают горожан вооружиться палками и не дать выступить одному из «голосов Кремля».

Активисты заявили о готовности сорвать выступление российской певицы Елены Темниковой, которое запланировано на пятницу, 24 мая, в 22:00, в одесском ночном клубе «Ибица».

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Произойдет это в том случае, если соответствующие меры не предпримет СБУ, в региональное управление которой накануне, 23 мая, с заявлением еще раз обратился, в частности, лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул.

В то же время в соцсетях появился анонс мероприятия под названием: «Одесса против путинской фанатки Темниковой». Активисты призывают горожан вооружиться палками и не дать выступить одному из «голосов Кремля». Они также возмущены позицией владельцев частного элитного клуба «Ибица», которые открывают сезон с выступления «пропутинской певички». При этом реклама зазывает: «Вживую пообщаться с одной из самых востребованных поп-артисток на просторах СНГ»

Ганул сообщил, что ранее активисты патриотических организаций проводили беседу с администрацией ночного клуба Ibiza Beach Club, а также обратились в СБУ. Однако концерт до сих пор не отменили.

«Она обожает руководство РФ и Путина, убившего десятки тысяч украинцев. Разве такие "артисты" должны выступать в украинской Одессе? Если кто забыл, то у нас война уже шестой год, эту войну развязала Российская Федерация», - написал активист на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, одесские активисты уже сорвали несколько концертов украинских и российских гастролеров.

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