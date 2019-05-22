Опасные игры: в Ривненской области из-за обвала песка в копанке погиб школьник

Тело погибшего откапывал его брат-близнец.

В Ривненской области в результате обвала песка в двухметровой яме погиб 12-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, происшествие случилось 21 мая в одном из сел Рокитновского района.

По этическим соображениям название населенного пункта в полиции не разглашают, поскольку семья, в которой произошла трагедия, является благополучной, в ней воспитывается пятеро детей. Как удалось выяснить из собственных источников, глава семейства сейчас находится на заработках за границей.

«После занятий в школе двое братьев-двойняшек 12 лет пошли играть на песчаную копанку, находящуюся в 200 метрах от дома. В дальнейшем один из мальчиков пошел домой помочь матери по хозяйству, а другой продолжил выкапывать небольшую землянку. Взволнованный длительным отсутствием брата, мальчик вернулся к копанке. Поняв, что произошло, начал откапывать брата и позвал на помощь взрослых», - отмечает пресс-служба полиции.

Согласно врачебному свидетельству, смерть мальчика наступила в результате асфиксии – сжатия грудной клетки и живота в результате обвала песка.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».