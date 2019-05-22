Под Полтавой горит городская свалка
12:18, 22 мая 2019Происшествия
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Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Ликвидация пожара продолжается / фото ГУ ГСЧС в Полтавской области
Под Полтавой спасатели ликвидируют пожар на городской свалке твердых бытовых отходов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области, информация о пожаре, возникшем на территории Полтавской городской свалки в селе Макуховка Полтавского района, поступила в Службу спасения «101» сегодня в 02:40.
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 500 кв. м. Пожар был локализован в 06:50. В настоящее время тушение продолжается.
К ликвидации привлечен личный состав 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
Причина пожара устанавливается.
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