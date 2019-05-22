Под Полтавой горит городская свалка

Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Под Полтавой спасатели ликвидируют пожар на городской свалке твердых бытовых отходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области, информация о пожаре, возникшем на территории Полтавской городской свалки в селе Макуховка Полтавского района, поступила в Службу спасения «101» сегодня в 02:40.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 500 кв. м. Пожар был локализован в 06:50. В настоящее время тушение продолжается.

К ликвидации привлечен личный состав 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Причина пожара устанавливается.