В Киевской области ветеран АТО попрощался с родными и взорвал себя гранатой (фото)

По факту самоубийства открыто уголовное производство.

36-летний житель села Чупыра Белоцерковского района Киевской области, который два года назад вернулся из зоны АТО, покончил с собой, подорвавшись на гранате.

К попыткам самоубийства он прибегал неоднократно, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

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"После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв... На теле 36-летнего погибшего обнаружена взрывная травма грудной клетки. Возле тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения неотложного обыска в гаражном помещении сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату "Ф-1" и запал.

По факту самоубийства открыто уголовное производство. Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

Ранее скончался ветеран АТО, которому онколог в Киеве отказала в лечении.