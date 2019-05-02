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Умер ветеран АТО, которому онколог в Киеве отказала в лечении (фото)

09:54, 02 мая 2019
Общество
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Драган умер в клинике / фото Без купюр

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В 2017 году у него диагностировали опухоль лимфатической системы. В прошлом году неравнодушные объявили сбор средств на лечение 26-летнего Виталия, нужно было собрать 45 тысяч долларов. Через некоторое время с активистами связались представители турецкой клиники Gophastanesi в Стамбуле и предложить ему лечение у себя, сообщает "Без купюр".

Драган перенес несколько курсов химиотерапии и операцию по трансплантации костного мозга, скитания в украинских медицинских учреждениях.

Напомним, в прошлом году вокруг лечения Виталия Драгана вспыхнул скандал после того, как врач Национального института рака Анна Губарева отказали военному в льготном лечении, аргументировав тем, что тот, по ее мнению, "убивал на Востоке братский народ".

Врача то увольняли, то восстанавливали на работе. Позже она публично извинилась перед военным.

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Теги: #смерть#ветеран АТО