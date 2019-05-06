В центре Харькова разбили памятник в честь провозглашения суверенитета Украины

Об инциденте в саду Шевченко полиции сообщили граждане.

В Харькове разбили памятник в честь провозглашения суверенитета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читайте такжеВ Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному

Об инциденте в саду Шевченко полиции сообщили граждане 6 мая около 08:00. На месте происшествия полицейские обнаружили поваленный и разбитый пополам памятник.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, на Волыни полиция выясняет, кто написал на русском на подножии памятника Тарасу Шевченко в областном центре «Луцк мертв».