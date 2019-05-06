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В центре Харькова разбили памятник в честь провозглашения суверенитета Украины

11:58, 06 мая 2019
Происшествия
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Обстоятельства происшествия устанавливаются / фото: пресс-служба полиции области

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Об инциденте в саду Шевченко полиции сообщили граждане 6 мая около 08:00. На месте происшествия полицейские обнаружили поваленный и разбитый пополам памятник.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба полиции области

Как сообщал УНИАН, на Волыни полиция выясняет, кто написал на русском на подножии памятника Тарасу Шевченко в областном центре «Луцк мертв».

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Теги: #Харьков#вандалы#памятникпогода в Харькове