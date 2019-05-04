В Днепре нашли украденный в Норвегии электрокар Tesla

Водитель не смог объяснить, откуда у него этот электромобиль.

В Днепре правоохранители нашли автомобиль Tesla, который в 2018 году похитили в Норвегии.

Читайте такжеНа Майдане Незалежности ранили сотрудницу полиции и угнали ее служебный автомобиль (видео)

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Автомобиль полицейские нашли 2 мая на ул. Михаила Грушевского. Водителя остановили за нарушение правил дорожного движения, а во время проверки документов установили, что автомобиль разыскивает Интерпол.

Машину угнали в Норвегии еще в августе 2018 года, а в международном розыске она находится с февраля 2019. Водитель не смог объяснить, откуда у него эта машина.

Правоохранители изъяли транспортное средство, а водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.