В Днепре нашли украденный в Норвегии электрокар Tesla
22:16, 04 мая 2019Происшествия
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Водитель не смог объяснить, откуда у него этот электромобиль.
Автомобиль с прошлого года числится в угоне / фото patrol.police.gov.ua
В Днепре правоохранители нашли автомобиль Tesla, который в 2018 году похитили в Норвегии.
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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
Автомобиль полицейские нашли 2 мая на ул. Михаила Грушевского. Водителя остановили за нарушение правил дорожного движения, а во время проверки документов установили, что автомобиль разыскивает Интерпол.
Машину угнали в Норвегии еще в августе 2018 года, а в международном розыске она находится с февраля 2019. Водитель не смог объяснить, откуда у него эта машина.
Правоохранители изъяли транспортное средство, а водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
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