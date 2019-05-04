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В Днепре нашли украденный в Норвегии электрокар Tesla

22:16, 04 мая 2019
Происшествия
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Автомобиль с прошлого года числится в угоне / фото patrol.police.gov.ua

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области. 

Автомобиль полицейские нашли 2 мая на ул. Михаила Грушевского. Водителя остановили за нарушение правил дорожного движения, а во время проверки документов установили, что автомобиль разыскивает Интерпол. 

Машину угнали в Норвегии еще в августе 2018 года, а в международном розыске она находится с февраля 2019. Водитель не смог объяснить, откуда у него эта машина.

Правоохранители изъяли транспортное средство, а водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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Теги: #Днепр#Tesla#автомобиль Tesla#угон автомобиля