В Николаевской области по подозрению в краже задержали трех военных ВМС

Злоумышленники, которые пытались похитить из оздоровительного центра 19 жидкокристаллических телевизоров, оказали сопротивление полицейским.

В Очакове Николаевской области, вчера, 28 октября, правоохранители задержали трех военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по подозрению в краже бытовой техники.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ. «В городе Очаков задержаны трое военнослужащих ВМС ВС Украины по подозрению в краже бытовой техники. В настоящее время нарушители доставлены в Очаковское отделение полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что командирами соответствующих воинских частей ВМС ВСУ назначены служебные расследования, по результатам которых военнослужащие понесут наказание согласно действующему законодательству.

По информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, военнослужащие совершили кражу в одном из оздоровительных центров, который в холодное время года не функционирует, и при задержании оказали сопротивление.

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«Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили, что в помещение был осуществлен вход через окно. Злоумышленники вытащили стекло и положили его рядом. Войдя в здание, правоохранители увидели подготовленные к выносу 19 жидкокристаллических телевизоров и трех неизвестных в балаклавах. Воры начали оказывать сопротивление полицейским и применили газовый баллончик «Терен», однако все были задержаны», - отметили в полиции.

Уточняется, что задержанные военнослужащие 21, 29 и 37 лет отказались предоставлять объяснения полицейским.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) УК Украины. Санкции указанных статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным военнослужащим о подозрении и избрании меры пресечения.

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