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Под Киевом машина на скорости врезалась в остановку, среди пострадавших двухлетний ребенок (фото, видео)

14:32, 01 мая 2019
Происшествия
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Под Киевом легковушка протаранила остановку / фото facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В результате ДТП пострадало несколько человек, среди которых двухлетний ребенок. Как сегодня сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, авария произошла вчера около 9 утра.

фото facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Причиной ДТП правоохранители называют превышение скорости движения 37-летним водителем легковушки.

"37-летний водитель Mitsubishi Galant не учел дорожной ситуации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Как следствие: травмированные люди, изуродованное авто и разрушенное сооружение", - говорится в сообщении.

фото facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Количество травмированных не уточняется, однако отмечается, что их доставили в больницу, в том числе и ребенка.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Киеве маршрутка протаранила "Таврию", пострадали четверо людей.

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Теги: #ДТП#остановка#Киевская областьпогода в Киеве