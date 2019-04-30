Появились подробности жуткого ДТП с украинцами в России

Один украинец остается в тяжелом состоянии.

В результате столкновения автобуса и грузовика в Орловской области России пострадали 15 граждан Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Читайте такжеФутболист сборной Чехии погиб в ДТП с автобусом турецкого клуба (фото)

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 15 граждан Украины», - сказал Кирилич.

По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в Крамской районной больнице, двое - в Орловской областной больнице, других после оказания медицинской помощи отпустили из больницы.

Остальные пассажиры размещены в гостиницах в городе Орел.

Всего в автобусе находились 52 гражданина Украины.

«Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС. Родственники пострадавших проинформированы», - добавил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, около 1.00 ночи в Кромском районе Орловской области РФ в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали граждане Украины. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.

Ранее российские СМИ сообщали о 21 пострадавшем в ДТП.