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В Киеве "заминировали" Верховную Раду

14:27, 25 апреля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах парламента рассказывают о том, что якобы в полицию по номеру «102» поступило сообщение о заминировании здания парламента.

На третьем этаже несколько сотрудников Управления государственной охраны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ходят со специальными средствами и проверяют столы, батареи на предмет возможного наличия взрывчатых средств.

В то же время никаких объявлений по этому поводу не было. Народные депутаты работают в обычном пленарном режиме в сессионном зале, а также нет никаких ограничений относительно журналистов и гостей парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За данное решение проголосовали 278 народных депутатов Украины.

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Теги: #Верховная Рада#минированиепогода в Киеве