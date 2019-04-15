В Харьковской области дотла сгорела церковь бывшей УПЦ МП (видео)

Огонь за считанные минуты охватил здание. Во время пожара в храме обрушился купол.

В Харьковской области сгорела церковь бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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Инцидент случился 14 апреля в городе Люботин Харьковской области, говорится в сюжете ТСН. Там пожар охватил Николаевский храм бывшей УПЦ МП.

Огонь за считанные минуты охватил здание. Во время пожара в храме обрушился купол.

По данным ДСНС Харьковской области, сообщение о возгорании храма на улице Чудновского, 11 они получили в 18:10. До 19:40 пожарным удалось остановить распространение огня.

По предварительной информации, огонь охватил 120 кв м помещения. К ликвидации пожара было привлечено шесть спасательных подразделений.

Информации о пострадавших во время пожара нет. Когда пожарные приехали на вызов, храм был уже закрыт. Причины возникновения пожара в храме пока неизвестны.