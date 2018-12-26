В Одесской области напали на храм бывшей УПЦ МП и ограбили его (фото) – депутат облсовета

Депутат отметила, что злоумышленники устроили погром, украли пожертвования и осквернили церковное помещение.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области неизвестные ограбили храм бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Об этом сообщила депутат Одесского областного совета Ирина Ковалиш на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ночь на 26 декабря совершено нападение на храм в селе Семеновка Белгород-Днестровского района. Депутат отметила, что злоумышленники устроили погром, украли пожертвования и осквернили церковное помещение.

«Накануне местные прихожане вместе с настоятелем этого построенного в честь Святого Дмитрия храма протоиереем Андреем украшали помещения к новогодним и рождественским праздникам», - написала Ковалиш.

Она утверждает, что это - не первое нападение на храмы УПЦ МП в Белгород-Днестровском районе.