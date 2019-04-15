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Застреленный под Киевом мужчина оказался депутатом райсовета – СМИ

14:26, 15 апреля 2019
Происшествия
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Олег Коломиец / Фото группы "Фастівщина. Головна сторінка міста і району"

Как сообщает "Обозреватель", погибшим оказался депутат Фастовского райсовета и директор фермерского хозяйства "Тризуб" Олег Коломиец.

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По данным издания, погибший получил четыре огнестрельных ранения: одно в сердце и три в живот. На месте обнаружили пистолетные гильзы, киллер с места происшествия скрылся.

В соответствии с декларацией за 2018 год, на Олега Коломийца и его жену Наталью оформлено пять частных жилых домов в городе Фастов и селах Михайловка, Фастовец и Веприк, а также ряд земельных участков.

Кроме того, в собственности семьи значится сельскохозяйственная техника: тракторы, грузовики, комбайны. Фермерское хозяйство "Тризуб", директором которого являлся Коломиец, расположено в с. Веприк. Также мужчина был соучредителем ООО "Агродом Фортуна", в котором имел треть.

У погибшего осталась жена, двое сыновей и дочь.

Как сообщал УНИАН, тело застреленного мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

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Теги: #убийство#депутат#Киевщина