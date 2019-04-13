На Житомирщине мужчина забаррикадировался в чужой квартире и угрожал взрывом (видео)

Вопрос вменяемости мужчины будет решать соответствующая судебно-психиатрическая экспертиза.

В Житомирской области полиция расследует дело в отношении мужчины, который забаррикадировался в квартире соседки и угрожал взорвать многоквартирный дом.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

Как говорится в сообщении, вечером 12 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Радомышль мужчина забаррикадировался в соседской квартире и угрожает взорвать ее, напустив газа.

На место происшествия прибыли местные полицейские и спецподразделения Главного управления Нацполиции и Управления патрульной полиции, а также спецслужбы.

65-летняя женщина, владелица дома, сообщила, что ее сосед по квартире напротив ворвался к ней и начал вести себя агрессивно. Мужчина открыл конфорки на газовой плите и заявил о намерении взорвать дом. Испугавшись его намерений, пенсионерка сбежала из собственного дома.

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Как выяснили полицейские на месте происшествия, квартира находится на втором этаже 16-квартирного дома. Из квартир были немедленно эвакуированы все жители, а само помещение работники спецслужб отключили от энерго- и газоснабжения.

Полицейские начали переговоры с 39-летним мужчиной, которые продолжались в течение нескольких часов, за выполнение которых никаких логических требований он не высказал. Зато успел за это время выбросить с балкона часть вещей. Все слова и действия мужчины свидетельствовали о неадекватности состояния.

Следовательно, правоохранители с помощью спецсредств зашли в квартиру. Во время общения с соседями они узнали, что мужчина ранее уже имел психические расстройства и время от времени проходил курсы лечения. Поэтому после задержания его в сопровождении полицейских доставили в медицинское учреждение.

По данному факту полицейские начали уголовное производство. Предварительная правовая квалификация происшествия - ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего заключения.

Вопрос вменяемости мужчины будет решать соответствующая судебно-психиатрическая экспертиза.