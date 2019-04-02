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В Днепре вооруженный мачете мужчина взял в заложники 3-летнего ребенка (фото)

09:10, 02 апреля 2019
Происшествия
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На место вызвали следственно-оперативную группу / Фото: НПУ

В Днепре в одном из многоквартирных домов мужчина с мачете набросился на 3-летнего сына сожительницы, порезав ему руку, после чего забаррикадировался с ребенком в квартире.

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Прибывшим на место полицейским он не открыл и угрожал убить малыша. Однако через некоторое время он ослабил контроль за дверью и правоохранители вошли в помещение и задержали правонарушителя. К счастью, малолетний ребенок не пострадал.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Полиция обнародовала фото с места инцидента.

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Теги: #Днепр