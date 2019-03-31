цей матеріал доступний українською

В Кривом Роге эвакуировали сотрудников телеканала после сообщения о взрывчатке

19:55, 31 марта 2019
Происшествия
78 0
Иллюстрация REUTERS

В Кривом Роге Днепропетровской области эвакуировали сотрудников телеканала «Первый городской» после сообщения о наличии взрывчатки в помещении.

Читайте такжеБеспокойные выборы: в Украине сегодня 15 раз "минировали" избирательные участки

Как сообщили УНИАН в отделе полиции Кривого Рога, информация о взрывчатке поступила от неизвестного лица на электронную почту телеканала сегодня около 17:30.

Для обследования объекта на место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#Кривой Рогпогода в Днепропетровске