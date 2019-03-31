В Кривом Роге эвакуировали сотрудников телеканала после сообщения о взрывчатке

Информация о взрывчатке поступила от неизвестного лица на электронную почту телеканала сегодня около 17:30.

В Кривом Роге Днепропетровской области эвакуировали сотрудников телеканала «Первый городской» после сообщения о наличии взрывчатки в помещении.

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Как сообщили УНИАН в отделе полиции Кривого Рога, информация о взрывчатке поступила от неизвестного лица на электронную почту телеканала сегодня около 17:30.

Для обследования объекта на место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.