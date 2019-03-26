Убегал от копов: в центре Сум пьяный иностранец разогнал машину до 200 километров в час (видео)

На улице Ярослава Мудрого мужчина остановился, вышел из машины и пошел по тротуару.

В центре Сум пьяный иностранец без прав разогнал свой автомобиль до 200 километров в час, убегая от патрульных полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области.

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Во время патрулирования экипаж патрульных получил сообщение о, предположительно, нетрезвом водителе, который управляет автомобилем Chevrolet Malibu. За несколько минут, на площади Покровской, полицейские заметили похожий по описанию автомобиль. Увидев патрульных, водитель иномарки резко увеличил скорость и поехал в направлении улицы Ильинской.

«Скорость данного транспортного средства составляла около 200 км/ч, что создавало опасность всем участникам дорожного движения», - рассказывает инспектор 1-й роты УПП в Сумской области Алина Литовцева.

На улице Ярослава Мудрого мужчина остановился, вышел из машины и пошел по тротуару, где его и задержали правоохранители.

«Тогда же выяснилась и причина, почему 32-летний иностранец как можно быстрее пытался убежать и скрыться от стражей порядка. Он имел явные признаки алкогольного опьянения, к тому же по полицейским базам данных инспекторы установили, что в ноябре 2018 года патрульные уже составляли на него административный протокол за управление в нетрезвом состоянии. Поэтому и водительского удостоверения он не имел, поскольку был лишен права управления», - добавили в полиции.

В присутствии двух свидетелей гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Инспекторы составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 130 (повторное в течение года нарушение — отказ лица, которое управляет транспортным средством от прохождения осмотра на состояние опьянения) КУоАП и ч.4 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП, а также отстранили его от управления автомобилем.