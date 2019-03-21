В Николаеве маршрутка врезалась в дерево - пострадали четыре пассажира

Маршруткой управлял 20-летний водитель.

В центре Николаева маршрутное такси выехало за пределы проезжей части и столкнулось с деревом.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. ДТП произошло вчера, 20 марта, в районе дома № 55 по проспекту Центральному.

«20-летний водитель маршрутного такси "РУТА" не справился с управлением. Установлено, что в результате ДТП повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса», - сообщили в полиции.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, продолжаются следственные мероприятия.