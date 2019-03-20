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В Сумах неизвестные перерезали электрические кабели, питавшие городской совет (видео)

20:28, 20 марта 2019
Происшествия
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Городской совет Сум и Облсовет делят одно здание / фото like.sumy.ua

Следовательно, несколько дней работа мэрии была парализована, говорится в сюжете ТСН.

Городские чиновники уверены - виновата областная власть. Мол, напакостили именно они, и есть доказательство.

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Самое сильное возмущение горожан принял на себя Центр предоставления административных услуг.

Неполадки в электрощитовой электрики начали фиксировать где-то полторы недели назад: то выключены автоматы, то отсоединены провода.

На установленных в помещении видеокамерах видно, как к электрощитовыим подходил завхоз облсовета, после чего и происходило обесточивание горсовета.

Сам завхоз уверяет, что его работники как раз чинили сеть, а не портили.

Видео с предполагаемыми диверсантами Городской совет передал в полицию и СБУ.

Как сообщал УНИАН ранее, мэр румынского города Тимишоара оставил центр без света, телефонной связи и Интернета в знак протеста. Чиновник приказал пообрізати провода, которые висят на столбах.

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Теги: #горсовет#Сумы