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В Румынии мэр в борьбе с проводами на столбах оставил полгорода без света и интернета (видео)

19:20, 20 марта 2019
Курьёзы
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Чиновник приказал обрезать провода, которые висят на столбах / фото flickr.com/crawfordbrian

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Чиновник приказал обрезать провода, которые висят на столбах, говорится в сюжете ТСН.

Еще 10 лет назад городские компании обязались спрятать их в специальных каналах под землей, но так этого и не сделали. Повлиять на них мэр не смог, и прибег к радикальным мерам, чтобы ускорить реконструкцию.

Его действия принесли хлопоты сотням горожан, в том числе, и ученикам трех старших школ, которые остались без Интернета накануне экзаменов.

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Теги: #Румыния#мэр