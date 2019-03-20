В Румынии мэр в борьбе с проводами на столбах оставил полгорода без света и интернета (видео)

Мэр города приказал обрезать провода, которые висят на столбах.

Мэр румынского города Тимишоара оставил центр без света, телефонной связи и Интернета в знак протеста.

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Чиновник приказал обрезать провода, которые висят на столбах, говорится в сюжете ТСН.

Еще 10 лет назад городские компании обязались спрятать их в специальных каналах под землей, но так этого и не сделали. Повлиять на них мэр не смог, и прибег к радикальным мерам, чтобы ускорить реконструкцию.

Его действия принесли хлопоты сотням горожан, в том числе, и ученикам трех старших школ, которые остались без Интернета накануне экзаменов.