В Румынии мэр в борьбе с проводами на столбах оставил полгорода без света и интернета (видео)
19:20, 20 марта 2019Курьёзы
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Мэр города приказал обрезать провода, которые висят на столбах.
Чиновник приказал обрезать провода, которые висят на столбах / фото flickr.com/crawfordbrian
Мэр румынского города Тимишоара оставил центр без света, телефонной связи и Интернета в знак протеста.
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Чиновник приказал обрезать провода, которые висят на столбах, говорится в сюжете ТСН.
Еще 10 лет назад городские компании обязались спрятать их в специальных каналах под землей, но так этого и не сделали. Повлиять на них мэр не смог, и прибег к радикальным мерам, чтобы ускорить реконструкцию.
Его действия принесли хлопоты сотням горожан, в том числе, и ученикам трех старших школ, которые остались без Интернета накануне экзаменов.
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