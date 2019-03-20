В центре Киева таксист пытался задушить пассажира ремнем безопасности (видео)

Между пассажиром и водителем такси произошел конфликт из-за оплаты проезда.

В среду, 20 марта, на Бессарабской площади в Киеве произошла стычка между пассажиром и водителем такси. По словам участвующих в драке и случайного свидетеля, ссора произошла из-за оплаты проезда. В ходе драки оба получили небольшие ссадины и кровоподтеки на лице.

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Инцидент произошел около 12:00, сообщает "Информатор". Сначала пассажир нанес таксисту удар по лицу и хотел выйти из машины. После водитель попытался задушить мужчину ремнем безопасности. До того, как приехала полиция, участники конфликта уже успокоились, а пассажир нашел способ оплатить наличными вторую половину суммы за проезд. Как рассказали правоохранители, оба участника конфликта будут писать встречные заявления друг на друга.

У каждого из них были свои версии происходящего. Пассажир, заявляет, что сумма проезда составила 200 гривен. По прибытию он обнаружил, что денег не хватает. Он предложил оплатить половину наличными, остальную часть перевести на карту водителя. Парень сообщил, что таксист ему отказал, ссылаясь на то, что работает нелегально. Парень грубо послал водителя и попытался выйти. На что водитель начал тащить его обратно в салон. Молодой человек ответил ударом в лицо.

По словам таксиста, пассажир не предлагал ему изначально оплатить частично проезд через карту. Вместо этого молодой человек грубо ответил, что у него больше нет денег. При потасовке парень дважды ударил водителя по лицу и попытался выйти. После того, как они успокоились, таксист вызвал полицию.

Свидетели помогли успокоить участников схватки. Также один из них подтвердил причину инцидента, и то, что водитель пытался душить пассажира, накрутив ремень безопасности на шею.

Как сообщал УНИАН, пьяный таксист, которого трижды за вечер останавливали патрульные в Ривном и отпускали, в итоге попал в ДТП.