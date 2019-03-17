На Сумщине задержали контрабандную партию сигарет на 3,5 миллиона гривень

Злоумышленники доставляли сигареты в Украину с помощью логистических служб в один из райцентров региона, где был налажен их сбыт.

На Сумщине в результате спецоперации правоохранителей разоблачили преступную группу контрабандистов сигарет, специализировавшихся на обороте табачных изделий, незаконно ввезенных в Украину вне пункта пропуска без уплаты соответствующих платежей, у которых было изъято наличных и товара в целом на 3,5 миллиона гривень.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, установлено, что указанный товар злоумышленники доставляли с помощью логистических служб в один из районных центров региона, где был налажен их сбыт.

"В пятницу, 15 марта, проведено 5 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов и нежилых помещениях, которые они использовали. Во время указанных следственных действий обнаружены и изъяты 21 тысяча пачек сигарет, денежные средства в иностранной валюте в эквиваленте 2,8 миллиона гривень и электронное устройство для счета наличности", - отмечает пресс-служба ведомства.

Досудебное следствие по ч. ч. 1, 2 ст. 204 (незаконное хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (хранение, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт марок акцизного налога) УК Украины продолжается, устанавливается точное количество лиц, причастных к незаконному обороту табачных изделий, а также решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.