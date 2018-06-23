СБУ задержала крупную контрабанду сигарет из Приднестровья в ЕС

Правоохранители остановили в Киевской области два микроавтобуса, следовавших из Приднестровья, и обнаружили в них более 600 коробов сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора.

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду сигарет стоимостью 3,7 млн грн, которую участники международных группировок пытались переправить с территории непризнанного Приднестровья в страны Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Одесской области, сотрудники регионального управления и центрального департамента СБУ в ночь на 22 июня разоблачили механизм транспортировки сигарет через территорию Украины в страны ЕС.

Читайте такжеСБУ предотвратила реализации в Украине радиоактивного вещества Рад-226 (фото, видео)

«Сигареты белорусского производства ввозились из ПМР на участке государственной границы в Одесской области. В дальнейшем злоумышленники планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза через пункты пропуска и вне пунктов таможенного контроля в так называемых участках «зеленой границы» в Волынской области», - сообщили в ведомстве.

В частности, правоохранители остановили два микроавтобуса на территории Киевской области. Во время осмотра автомобилей сотрудники СБ Украины обнаружили более 600 коробов сигарет без марок акцизного сбора, которые перевозились без каких-либо товарно-сопроводительных документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 3,7 млн грн.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.