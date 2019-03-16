В Одессе задержаны члены этнической группировки, отобравшие у мужчины крупную сумму денег и две иномарки
В Одессе задержаны вымогатели, отобравшие с применением силы у мужчины крупную сумму денег и две иномарки.
Читайте такжеВ центре Одессы в результате драки с поножовщиной пострадали шесть человек
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сотрудниками управления стратегических расследований главка совместно с бойцами спецподразделения «КОРД» и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачены члены этнической группировки.
Установлено, что в феврале на территории Суворовского района Одессы злоумышленники с применением насилия завладели деньгами потерпевшего на общую сумму около 110 тыс. грн и его автомобилем Nissan.
«Затем подозреваемые потребовали у мужчины еще денег... В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению», - сообщили в главке.
Как отмечается, накануне злоумышленников задержали непосредственно при получении от потерпевшего очередного «транша» - $5 тыс. и автомобиля Hyundai.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство"). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Продолжается следствие.