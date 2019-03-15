В Киеве задержаны четыре злоумышленника, которые пытались продать 2 литра "красной ртути" (фото)

Опасное химическое вещество передавали покупателю в помещении одного из столичных банков.

В Киеве задержана группа из четырех граждан Украины при попытке продать 2 литра "красной ртути" почти за 250 тыс. евро.

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Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, говорится о медицинской ртути, то есть химическом веществе, подкрашенном в красный цвет.

В ходе следствия задокументирован факт передачи за денежное вознаграждение опасного химического вещества массой 2 литра по цене 246 тыс. евро.

Злоумышленники были задержаны при передаче этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков.

"В настоящее время проводятся следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.