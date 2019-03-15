Мачете направили на экспертизу, а правонарушителя доставили в управление полиции.

В Киеве парень с мачете нападал на прохожих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщение о том, что на Русановском бульваре неизвестный с ножом, похожим на мачете, бросается на прохожих, поступило в полицию от местных жителей.

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Сотрудники полиции пообщались со свидетелями происшествия и опросили правонарушителя. Он - местный житель, 1996 года рождения. По его словам, данный предмет он нашел на обочине дороги и решил оставить себе.

Следственно-оперативная группа изъяла опасный предмет и направила на экспертизу. Мужчину задержали и доставили в управление полиции.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения необходимых процессуальных действий и экспертиз следователи дадут правовую квалификацию событию.

Как сообщал УНИАН, полиция Киева разыскивает злоумышленника, который облил неизвестным веществом врача.