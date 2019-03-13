В полиции рассказали подробности о таксисте, которого трижды останавливали пьяным, а потом он совершил ДТП (фото)

Установлено, что на момент совершения правонарушений водитель вообще не имел водительских прав, поскольку они были изъяты еще в прошлом году.

В Ривненской области таксист, которого за прошедшие сутки уже трижды задерживала полиция в нетрезвом состоянии, вчера вечером снова совершил ДТП и пытался покинуть место происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Грабов Ривненского района около 22 часов 12 марта.

40-летний житель поселка Оржев Ривненского района, управляя автомобилем BMW-520 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 46-летнего жителя Оржева. Совершив ДТП, водитель BMW попытался убежать, но из-за поврежденного колеса сумел проехать всего 150 метров.

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На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции.

«Выяснилось, что 40-летний мужчина по внешним признакам находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впрочем от прохождения освидетельствования он отказался», - сообщили в отделе коммуникации.

Также полицейские установили, что мужчину уже четыре раза патрульные задерживали за рулем в состоянии алкогольного опьянения: первый раз - в прошлом году, еще три раза - в течение последних суток.

В полиции пояснили, что во время последних инцидентов задержания пьяного водителя автомобиль забирал кто-то из родственников или знакомых, которые, очевидно, возвращали авто владельцу. К тому же установлено, что на момент совершения правонарушений водитель вообще не имел водительских прав, поскольку они были изъяты еще в прошлом году.

«К тому же еще раньше, в соответствии с решением суда по ч. 1 ст. 130 КУоАП его лишили права управлять транспортным средством сроком на один год», - поясняет пресс-служба полиции.

На момент ДТП в салоне BMW находились еще двое пассажиров. В результате столкновения никто из них не пострадал.

Работники полиции составили на 40-летнего водителя административные материалы по части 2 статьи 130, статье 124, статье 124-4 и части 3 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Виновнику грозит наказание в виде штрафа в размере 2,4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Ривном трижды за вечер патрульные останавливали пьяного таксиста. Во время второй «встречи» с правоохранителями драгер показал свою максимальную отметку содержания алкоголя в крови - 5 промилле.