Пожар на производстве пластика под Днепром локализовали (видео)

На данный момент продолжается ликвидация пожара.

Спасатели локализовали масштабный пожар на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий на улице Маяковского села Каменка Днепровского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

«В 14:27 пожар локализован. Продолжается ликвидация. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, горят производственные бытовые помещения ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий. Сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно пластиковом сырье, оборудовании и готовой пластиковой продукции.

Погибших и пострадавших нет. На месте работает 55 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники, а также оперативная группа главного управления.

Как сообщал УНИАН, сообщение о пожаре поступило 6 марта в 08:35. Общая площадь зданий на заводе — 6 тыс. квадратных метров.