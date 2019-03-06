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Пожар на производстве пластика под Днепром локализовали (видео)

16:05, 06 марта 2019
Происшествия
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В 14:27 пожар был локализован / фото пресс-служба ГСЧС

Спасатели локализовали масштабный пожар на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий на улице Маяковского села Каменка Днепровского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

фото пресс-служба ГСЧС

«В 14:27 пожар локализован. Продолжается ликвидация. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, горят производственные бытовые помещения ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий. Сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно пластиковом сырье, оборудовании и готовой пластиковой продукции.

фото пресс-служба ГСЧС

Погибших и пострадавших нет. На месте работает 55 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники, а также оперативная группа главного управления.

Как сообщал УНИАН, сообщение о пожаре поступило 6 марта в 08:35. Общая площадь зданий на заводе — 6 тыс. квадратных метров.

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Теги: #Днепр#пожар