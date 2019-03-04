В Черкассах застрелили директора нескольких агропредприятий

Факт убийства подтвердили в полиции Черкасской области.

Директора нескольких крупных аграрных предприятий в Черкасской области Владимира Сотникова застрелили несколькими выстрелами в собственной квартире.

Об этом сообщает местное издание "Про все" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 39-летний мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне Таможня в Черкассах.

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Факт убийства подтвердили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Однако, имя погибшего и детали преступления пока не сообщаются. На месте работают следственно-оперативные группы Черкасского отдела полиции и ГУНП.

"В прошлом году Владимир Сотников сообщал в комментариях местным СМИ о попытке рейдерского захвата полей, которые обрабатывало одно из его предприятий, со стороны другого предприятия, которое связывают с депутатом Черкасского облсовета", - пишет "Про все".

Ранее УНИАН сообщал, что в Ширяевском районе Одесской области неизвестные застрелили супругов из охотничьего ружья.