Пасечник со Львовщины обещает тысячу долларов за информацию о ворах его ульев (видео)

За несколько месяцев неизвестные похитили у мужчины ульев на 160 тысяч гривень.

Пасечник Богдан Болюбаш предлагает вознаграждение в тысячу долларов за информацию о неизвестных, которые крадут его пчел.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что воры похитили уже более трех десятков ульев. На рынке они стоят более 160 тысяч гривень.

За несколько месяцев полиция так и не вышла на след воров пчел, поэтому мужчина решил заплатить тому, кто укажет на их местонахождение. За две недели ему позвонили несколько человек, но все они оказались мошенниками.

Напомним, Украина с начала 2019 года по состоянию на 21 января полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в Европейский Союз меда, виноградного и яблочного сока, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу.