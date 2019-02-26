На Львовщине фермера обвесили на 40 тонн с помощью радиоуправляемого устройства (видео)

Покупатели незаметно украли почти 40 тонн пшеницы.

На Львовщине покупатели обманули фермера с помощью радиоуправляемого устройства.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Незаметно украли почти 40 тонн пшеницы, и полиция поймала злоумышленников на горячем. Схема была такая - на автомобильные весы, куда заезжает зерновоз, подсоединили электронный устройство, который уменьшал показатели.

Затем злоумышленники планировали забрать разницу себе. После того, как фермер обнаружил недостачу, понял, что его обманывают.