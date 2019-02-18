В Киеве водителю автобуса с людьми стало плохо за рулем – машина протаранила зоомагазин (видео)

В результате ДТП никто не пострадал, водителю оказывают помощь медики.

На перекрестке Гната Юры в Киеве автобус №90 с пассажирами пропустил поворот и протаранил зоомагазин.

Читайте такжеНа Львовщине легковушка слетела в кювет, двое погибших (фото)

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

«Водителю стало плохо и он не повернул на перекрёстке,а прямо ушёл в киоск. Пострадавших нет. Водителю в сознании оказывают помощь в машине скорой», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 февраля, в Киеве на Броварском проспекте произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.