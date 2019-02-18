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В Киеве водителю автобуса с людьми стало плохо за рулем – машина протаранила зоомагазин (видео)

19:56, 18 февраля 2019
Происшествия
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В Киеве произошло опасное ДТП с автобусом / Скриншот - dtp.kiev.ua

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Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

«Водителю стало плохо и он не повернул на перекрёстке,а прямо ушёл в киоск. Пострадавших нет. Водителю в сознании оказывают помощь в машине скорой», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 февраля, в Киеве на Броварском проспекте произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.

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Теги: #Киев#ДТП#автобус