В Киеве водителю автобуса с людьми стало плохо за рулем – машина протаранила зоомагазин (видео)
19:56, 18 февраля 2019Происшествия
152 0
В результате ДТП никто не пострадал, водителю оказывают помощь медики.
В Киеве произошло опасное ДТП с автобусом / Скриншот - dtp.kiev.ua
На перекрестке Гната Юры в Киеве автобус №90 с пассажирами пропустил поворот и протаранил зоомагазин.
Читайте такжеНа Львовщине легковушка слетела в кювет, двое погибших (фото)
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
«Водителю стало плохо и он не повернул на перекрёстке,а прямо ушёл в киоск. Пострадавших нет. Водителю в сознании оказывают помощь в машине скорой», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 18 февраля, в Киеве на Броварском проспекте произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter