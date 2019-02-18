За минувший год полиция зафиксировала около 6 тысяч преступлений в IT-сфере

В течение прошлого года правоохранители задержали организатора бот-сети Avalanche и разоблачили участника международной хакерской группировки Cobalt.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявляет, что за прошлый год было выявлено около 6 тысяч преступлений в сфере ИТ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства относительно обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности.

Говоря о работе киберполиции, Князев сообщил: "За прошлый год раскрыто около 6000 преступлений в сфере IТ. С ущербом на сумму более 39 млн грн, из которых 22 млн уже возмещено".

Среди успешных операций он назвал задержание организатора бот-сети Avalanche, разоблачение участника международной хакерской группировки Cobalt, участие в пресечении деятельности международной хакерской группы FIN7.

"Возможности Департамента киберполиции будут активно использоваться для защиты Единой информационно-аналитической системы "Выборы", - заверил глава Нацполиции.