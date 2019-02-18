В Киеве произошло кровавое ЧП с женщиной (фото, видео 18+)

От полученных травм женщина мгновенно скончалась.

Вечером 17 февраля в Киеве из высотки выпала женщина. Трагедия случилась на бульваре Леси Украинки. Вызов полицейским поступил около 20:20.

Правоохранителям удалось предварительно установить личность погибшей, передает "Информатор".

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По данным полицейских, на вид женщине от 60 до 70 лет. Также правоохранителям удалось установить, что она упала с седьмого этажа.

По неподтвержденной информации, ее сын сейчас проходит службу в зоне проведения Операции Объединенных сил. От полученных травм она мгновенно скончалась. Более того, женщина упала на перила, от чего ее голова раскололась на части.

На данный момент неизвестна причина падения женщины. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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Ранее сообщалось, что 29 января в центре Киева из окна Софийского собора по адресу Владимирская, 24, выпал мужчина.