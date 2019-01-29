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Из окна Софии Киевской выпал мужчина

18:50, 29 января 2019
Происшествия
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Мужчина выпал из окна второго этажа / фото Администрация президента Украины

Об этом «Информатору» сообщили очевидцы и подтвердили в пресс-службе полиции.

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Как рассказали в полиции, мужчина выпал из окна второго этажа. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. Есть очевидцы, их допрашивают правоохранители.

На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или попытка суицида. На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и скорая. На данный момент устанавливается личность пострадавшего.

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Теги: #парень выпрыгнул из окна#София Киевская