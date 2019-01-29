Из окна Софии Киевской выпал мужчина
18:50, 29 января 2019Происшествия
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Инцидент произошел около полудня.
Мужчина выпал из окна второго этажа / фото Администрация президента Украины
Во вторник, 29 января, в центре Киева из окна Софийского собора по адресу Владимирская, 24 выпал мужчина.
Об этом «Информатору» сообщили очевидцы и подтвердили в пресс-службе полиции.
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Как рассказали в полиции, мужчина выпал из окна второго этажа. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. Есть очевидцы, их допрашивают правоохранители.
На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или попытка суицида. На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и скорая. На данный момент устанавливается личность пострадавшего.
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