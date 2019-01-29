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В Киеве фура сломалась на дороге, заблокировав движение на полтора часа (видео)

19:34, 29 января 2019
Происшествия
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Полицейские пропускали машины по тротуару / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что водитель заезжал на строительную площадку, чтобы отгрузить кирпич, но машина заглохла посреди дороги и никак не хотела заводиться. Это заблокировало движение на полтора часа.

Водитель вместе с товарищем начал ремонтировать автомобиль. Пассажиры общественного транспорта были вынуждены выйти и идти дальше пешком, другие же машины полицейские пропускали по тротуару. Но когда грузовик наконец завелся, его не хотели пропускать на стройку.

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Теги: #Киев#фура#перекрытие дороги