В Киеве фура сломалась на дороге, заблокировав движение на полтора часа (видео)
19:34, 29 января 2019Происшествия
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Пассажиры общественного транспорта были вынуждены выйти и идти дальше пешком.
Полицейские пропускали машины по тротуару / скриншот
В Киеве фура заглохла на дороге и заблокировала движение на полтора часа.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что водитель заезжал на строительную площадку, чтобы отгрузить кирпич, но машина заглохла посреди дороги и никак не хотела заводиться. Это заблокировало движение на полтора часа.
Водитель вместе с товарищем начал ремонтировать автомобиль. Пассажиры общественного транспорта были вынуждены выйти и идти дальше пешком, другие же машины полицейские пропускали по тротуару. Но когда грузовик наконец завелся, его не хотели пропускать на стройку.
В столице фура заглохла на дороге и заблокировала движение на полтора часа
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