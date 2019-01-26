В Одессе задержали участников акции за запрет животных в цирке (видео)

Активисты заявили, что протестуют против жестокого обращения с животными во время цирковой программы «Кругосветное путешествие».

Сегодня в центре Одессы полиция задержала троих участников акции протеста против использования животных в цирке.

Как передает корреспондент УНИАН, в субботу на улице Коблевской, возле входа в цирк, собрались зоозащитники и представители некоторых общественных организаций.

Они заявили, что протестуют против жестокого обращения с животными во время цирковой программы «Кругосветное путешествие». Активисты держали соответствующие плакаты и призывали горожан отказаться от посещения цирка. В частности, из-за того, что в программе выступлений присутствует номер с живым крокодилом, над которым «издевается дрессировщик», таская за хвост и пасть.

Во время пикета у входа в цирк произошла толкотня, активисты утверждают, что их спровоцировали.

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В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области заявили, участники акции, недовольные жестоким, по их мнению, обращением с животными, блокировали вход в цирк.

«Охрану правопорядка и безопасности граждан обеспечивали работники полиции. Законное требование полиции не нарушать порядок митингующие, которые заблокировали вход в помещение заведения, проигнорировали, спровоцировав потасовку с полицейскими», - отметили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Для дачи объяснений и установления обстоятельств происшествия в территориальное отделение полиции доставлены трое участников акции.

Отмечается, что все трое правонарушителей будут привлечены к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Кроме того, в отношении двух из них будут составлены протоколы еще и по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КоАП.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, участники пикета начали физически блокировать помещение цирка, не пропуская внутрь граждан, купивших билеты на цирковое представление.

«Среди зрителей были женщины с детьми», - сказал Форостяк.

Он пояснил, что организатора акции полицейские «пригласили с целью предупредить и объяснить возможные правовые последствия», но это привело к тому, что некоторые из активистов бросились ему на выручку.

«Все трое доставлены в отделение полиции, где установлены их личности и составлены соответствующие протоколы об административных правонарушениях», - отметил Форостяк, добавив, что позднее конфликт чуть не перерос в штурм отделения полиции, куда доставили активистов.

По словам лидера «Уличного фронта» Демьяна Ганула, сегодня во время мирной акции возле цирка полиция задержала двух ихних активистов и одного - «Национального корпуса».

«Когда я приехал в Портофранковское отделение полиции за ребятами, меня тоже «приняли» и доставили в Приморский отдел полиции, где предъявили «мелкое хулиганство» и «злостное неповиновение», - утверждает Ганул, выразив сожаление на предмет того, что подобные цирковые представления разрешают проводить.