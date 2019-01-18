Львов и медведей из скандального зверинца в Покровске перевезли в реабилитационный центр (фото)

Животных содержали в зоопарке в ужасных условиях.

Четырех львов и шестерых медведей из скандального зверинца в Покровске вывезли на временное пребывание в реабилитационный центр для хищников в Запорожской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Василий Полуйко.

"На самом деле это была длительная спецоперация, которая состоялась благодаря слаженной работе Минприроды, Государственной экологической инспекции, зоозащитников и юристов. Первые животные были вывезены еще 8 января. Сегодня нам удалось забрать остальных. Как раз сейчас звери, привезенные из Покровска утром, осваиваются на новом месте", - написал он.

По словам Полуйко, животным, которых во время перевозки не усыпляли, а под присмотром специалистов применили вещества, которые затормаживают естественные реакции, нужно время для адаптации.

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"Я сознательно не описывал все эти дни каждый наш шаг до момента, пока не вывезут всех животных, относительно ненадлежащего содержания которых были предписания экологических инспекторов. Тема была очень эмоционально-окрашенная, ситуация менялась каждый день, поэтому любой комментарий мог осложнить положение дел. Это маленькая победа на этом этапе. Но борьба за животных в Покровске на этом не завершается. Сейчас речь идет о временном изъятии - впереди суды и в этом деле не обойтись без хороших юристов. Фемида бесстрастно должен определить, на чьей стороне правда", - отметил заместитель главы Минприроды.

Кроме этого Полуйко подчеркнул, что с законодательством в этой области есть большие проблемы.

"Покровская история делает срез существующих пробелов законодательства по защите диких животных, в частности, их учета, разрешений на содержание, порядков содержания и изъятия у владельцев. Перед нами есть ряд задач, которые необходимо выполнить, чтобы подобных покровских историй не возникало", - резюмировал он.

Напомним, в ноябре 2018 года зоозащитники требовали расформировать зоопарк в Покровске. В свою очередь, владелец зверинца утверждал, что он спасает животных за свой счет, и упрекал зоозащитников за неблагодарность.